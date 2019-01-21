Sarı alarm
23 Nisan 2019, Salı
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Sarı alarm

Sarı alarm

Kritik bir sürece giren 'de maçı öncesi 4 isme uyarı geldi.

Kritik bir sürece giren F.Bahçe'de maçı öncesi 4 isme uyarı geldi. Teknik heyet, sınırında bulunan , , Mauricio Isla ve Yassine Benzia'dan dikkatli olmalarını istedi. Bu futbolcu sarı kart görmesi durumunda karşısında forma giyemeyecek.
  1. 21.1.2019
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