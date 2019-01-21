Sabredin Aziz’im!
23 Nisan 2019, Salı
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Sabredin Aziz’im!

Sabredin Aziz’im!

ve için bekleyiş sürüyor

ve için bekleyiş sürüyor. İki oyuncu ile söz kesen sarı-lacivertliler, ve 'tan yanıt bekliyor. Gerekirse 31 Ocak'a kadar sabredileceği öğrenildi. İki ismi kadrolarında düşünmeyen ezeli rakiplerin yumuşayacağı umuluyor. Bu transferi ikinci başkan Semih Özsoy üstlenmiş durumda
  1. 21.1.2019
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