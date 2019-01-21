Ringe yine Fener damgası
23 Nisan 2019, Salı
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Ringe yine Fener damgası

Ringe yine Fener damgası

Türkiye tarafından düzenlenen Altı Erkekler ve dün oynanan final maçlarıyla sona erdi.

Türkiye tarafından düzenlenen Altı Erkekler ve dün oynanan final maçlarıyla sona erdi. Sarı-lacivertli boksörler 5 altın, 3 gümüş, 5 de bronz madalya kazanarak turnuvayı takım halinde birinci sırada tamamladı.
  1. 21.1.2019
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