Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi! Moses geliyor
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi! Moses geliyor

Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi! Moses geliyor

Fenerbahçe’nın prensipte anlaştığı ’li ’i bugün açıklaması bekleniyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında bugün Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, önemli bir transferde sona geldi. Sarı lacivertli taraftarın gözü bugün KAP'ta olacak...

Fenerbahçe yönetimi uzun süredir gündeminde olan konusunda mutlu sona ulaştı. Sıkı pazarlıklar sonucu Fenerbahçe, hem Nijeryalı yıldız ile hem de kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.

28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun teklifi kabul etmesinde eski Fenerbahçeli Josef Yobo'nun da önemli payı olduğu kaydedildi.

İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI...

  1. 21.1.2019
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