Fenerbahçe yıldız ismi bitirdi! Moses geliyor
Fenerbahçe’nın prensipte anlaştığı Chelsea’li Victor Moses’i bugün açıklaması bekleniyor.
Süper Lig'in ikinci yarısında bugün Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, önemli bir transferde sona geldi. Sarı lacivertli taraftarın gözü bugün KAP'ta olacak...
Fenerbahçe yönetimi uzun süredir gündeminde olan Victor Moses konusunda mutlu sona ulaştı. Sıkı pazarlıklar sonucu Fenerbahçe, hem Nijeryalı yıldız ile hem de kulübü Chelsea ile her konuda anlaşma sağladı.
28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun teklifi kabul etmesinde eski Fenerbahçeli Josef Yobo'nun da önemli payı olduğu kaydedildi.
- 21.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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