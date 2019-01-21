Ersun Yanal’ın kritik sınavı
23 Nisan 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ersun Yanal’ın kritik sınavı

’ın kritik sınavı

Ersun Yanal’ın kritik sınavı

Yanal, deplasmanda çıktığı son 7 maçta sevinemedi.

Yanal, deplasmanda çıktığı son 7 maçta sevinemedi. 'de görev yaptığı son 7 dış saha karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen tecrübeli hoca, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

  1. 21.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersun Yanal’ın kritik sınavı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN