Devler de peşinde
23 Nisan 2019, Salı
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Devler de peşinde

Devler de peşinde

İtalyan Centotrentuno.com sitesi, 'nin de izlemeye aldığı 'i geleceğin yıldız adayları arasında gösterdi.

İtalyan Centotrentuno.com sitesi, 'nin de izlemeye aldığı 'i geleceğin yıldız adayları arasında gösterdi. 2000 doğumlu forvetin, Asya futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olduğunu belirten site; , Anderlecht ve 'un da takipte olduğunu kaydetti. Bonservisi Al Sahorta'da bulunan Mohanad Ali'nin temsilcisi, "Ali'ye Avrupa ve Arap ülkelerindeki büyük takımların ilgi göstermesi doğal. Zamanı geldaiğinde sakin bir karar alacağız. Şimdi onun odak noktası Asya Kupası" açıklamasını yaptı.
  1. 21.1.2019
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