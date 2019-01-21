Boğa’nın önünde finiş – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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’nın önünde finiş

Boğa’nın önünde finiş
Zor günler geçiren futbol takımının teknik heyet ile oyuncularına destek vermek amacıyla 'den 'a koşan sarı-lacivertli taraftar Rıza , 'ün simgelerinden heykeline ulaşarak koşusunu tamamladı. 3 Ocak'ta İzmir'den başladığı koşusunu 17'nci günde bitiren Martaş, heykelin önünre kendisini bekleyen Fenerbahçelilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
  1. 21.1.2019
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