Artık hata yok

Ligin ikinci yarısında Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçeli futbolculara dün önemli uyarılar vardı. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencileriyle yaptığı kısa toplantıda şu sözleri sarfetti: "Rakiplere çok pozisyon veriyoruz. Kanatlarımız savunamıyoruz. Ceza sahası dışından çok şut çektiriyoruz. Yetenekli oyuncuları savunma konusunda ve duran toplarda sorun yaşıyoruz. Çok bireysel hata yapıyoruz. Artık daha dikkatli olmak zorundayız."



KAZANMAK ZORUNDAYIZ

"Gol pozisyonuna da giriyoruz ama atamıyoruz. Artık kredimiz kalmadı. Camia bizden galibiyetler bekliyor. Bursaspor karşılaşması da önemli bir fırsat. Zorlu bir deplasmana çıkacağız ama alacağımız galibiyet büyük moral olacak. Bursaspor'a karşı oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışacağız. Rakibin agresif oynamasına da engel olacağız. 90 dakika sonunda kazanan olmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bizim için güzel bir başlangıç olmalı."



AYEW 'E ÖZEL GÖREV

Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Ayew'e Bursaspor maçında özel görev... Ganalı futbolcu, bugünkü karşılaşmada savunmaya da destek verecek. Teknik direktör Ersun Yanal, Ayew'in kanadından hücuma çıkacak olan Latovlevici'yi takip etmesini ve soldan gelecek akınlara karşı savunma yapmasını istedi.