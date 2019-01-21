Artık hata yok
Ersun Yanal, Bursaspor maçı öncesi öğrencilerine net uyarılar yaptı: Çok bireysel hata yapıyoruz ve artık daha dikkatli olmak zorundayız.
Ligin ikinci yarısında Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçeli futbolculara dün önemli uyarılar vardı. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencileriyle yaptığı kısa toplantıda şu sözleri sarfetti: "Rakiplere çok pozisyon veriyoruz. Kanatlarımız savunamıyoruz. Ceza sahası dışından çok şut çektiriyoruz. Yetenekli oyuncuları savunma konusunda ve duran toplarda sorun yaşıyoruz. Çok bireysel hata yapıyoruz. Artık daha dikkatli olmak zorundayız."
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
"Gol pozisyonuna da giriyoruz ama atamıyoruz. Artık kredimiz kalmadı. Camia bizden galibiyetler bekliyor. Bursaspor karşılaşması da önemli bir fırsat. Zorlu bir deplasmana çıkacağız ama alacağımız galibiyet büyük moral olacak. Bursaspor'a karşı oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışacağız. Rakibin agresif oynamasına da engel olacağız. 90 dakika sonunda kazanan olmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bizim için güzel bir başlangıç olmalı."
AYEW 'E ÖZEL GÖREV
Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Ayew'e Bursaspor maçında özel görev... Ganalı futbolcu, bugünkü karşılaşmada savunmaya da destek verecek. Teknik direktör Ersun Yanal, Ayew'in kanadından hücuma çıkacak olan Latovlevici'yi takip etmesini ve soldan gelecek akınlara karşı savunma yapmasını istedi.
- 21.1.2019
-
Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
-
Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
-
Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
Artık hata yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.