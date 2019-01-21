17 maçta tek yenilgisi var
23 Nisan 2019, Salı
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17 maçta tek yenilgisi var

17 maçta tek yenilgisi var

Kanarya, ile 'de karşılaştığı son 17 karşılaşmanın yalnızca birinden yenilgiyle ayrıldı.

Kanarya, ile 'de karşılaştığı son 17 karşılaşmanın yalnızca birinden yenilgiyle ayrıldı. , bu maçlarda 10 kez galibiyet elde ederken, 6 da beraberlik aldı.
  1. 21.1.2019
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