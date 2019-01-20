Genç Fenerbahçeliler Sarıyer'i geçti
Fenerbahçe Genç Kız Takımı, İstanbul Genç Kızlar Ligi Final Grubu’nda Sarıyer ile karşılaştı.
3. hafta müsabakasında sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 25-16, 22-25, 23-25, 25-23 ve 15-11'lik setler sonucunda 3-2 kazandı. Takımın oyuncusu Yasemin Elmas'ın babası Savaş Elmas'ı kaybetmesi nedeni ile maça siyah kurdeleyle çıkıldı.
KRALİÇELER'DEN 37 SAYI FARK
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, 15. hafta maçında Gündoğdu Adana Basket'i evinde 102-65 devirdi. Rakibine 37 sayı fark atan Potanın Kraliçeleri, ligdeki 12. galibiyetini aldı. Kanarya'da Kelsey Plum 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ayrıca Ayşe Cora 24, Tuğçe Canıtez 13, Kia Vaughn 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.
FİLEDE ZOR FİKSTÜR
Fenerbahçe Opet, bugün Sultanlar Ligi'nde 13.00'te VakıfBank'a konuk oluyor. Ardından CEV Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü Bucuresti'yi ağırlayacak Sarı Melekler, 27 Ocak Pazar günü ligde Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 30 Ocak Çarşamba günü G.Saray derbisiyle zorlu ayı bitirecek.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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