Genç Fenerbahçeliler Sarıyer'i geçti

3. hafta müsabakasında sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 25-16, 22-25, 23-25, 25-23 ve 15-11'lik setler sonucunda 3-2 kazandı. Takımın oyuncusu Yasemin Elmas'ın babası Savaş Elmas'ı kaybetmesi nedeni ile maça siyah kurdeleyle çıkıldı.



KRALİÇELER'DEN 37 SAYI FARK



Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, 15. hafta maçında Gündoğdu Adana Basket'i evinde 102-65 devirdi. Rakibine 37 sayı fark atan Potanın Kraliçeleri, ligdeki 12. galibiyetini aldı. Kanarya'da Kelsey Plum 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ayrıca Ayşe Cora 24, Tuğçe Canıtez 13, Kia Vaughn 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.



FİLEDE ZOR FİKSTÜR



Fenerbahçe Opet, bugün Sultanlar Ligi'nde 13.00'te VakıfBank'a konuk oluyor. Ardından CEV Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü Bucuresti'yi ağırlayacak Sarı Melekler, 27 Ocak Pazar günü ligde Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 30 Ocak Çarşamba günü G.Saray derbisiyle zorlu ayı bitirecek.