File derbisinde kazanan VakıfBank
20 Ocak 2019, Pazar
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File derbisinde kazanan

File derbisinde kazanan VakıfBank

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında , Opet'i 25-20, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

SALON: Spor Sarayı
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Kelsey, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Lonneke, Gizem (L), Buket, Ayça (L)
OPET: Bricio, Bahar, Vargas, Fatma, Eda, Ana, Melis (L), Damla, Polen, Sıla
SETLER: 25-20, 25-23, 25-23
SÜRE: 82 dakika (25, 28, 29)FOTOĞRAFLI

  1. 20.1.2019 18:59
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