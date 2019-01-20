File derbisinde kazanan VakıfBank
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 25-20, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Kelsey, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Lonneke, Gizem (L), Buket, Ayça (L)
FENERBAHÇE OPET: Bricio, Bahar, Vargas, Fatma, Eda, Ana, Melis (L), Damla, Polen, Sıla
SETLER: 25-20, 25-23, 25-23
SÜRE: 82 dakika (25, 28, 29)FOTOĞRAFLI
- 20.1.2019 18:59
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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