Fenerbahçe’ye Bursa’da taraftar morali
20 Ocak 2019, Pazar
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’ye Bursa’da taraftar morali

Fenerbahçe’ye Bursa’da taraftar morali

ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için şehre gelen kafilesini sarıl-lacivertli taraftarlar meşalelerle karşıladı.

Sarı-lacivertli takım yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ile karşılaşacak. Maç öncesinde konaklayacağı otele gelen kafilesine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Takım otobüsünün gelişinin ardından meşalelerini yakan taraftarlar takım lehine tezahüratlarda bulundu. Ayrıca taraftarlar kaptan 'e otele girerken çiçek verirken, Teknik Direktör 'a da büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe'de cezalı Islam Slimani ile Eljif Elmas ve sakatlıkları bulunan , , ve Oğuz Kağan Güçtekin ile Diego Reyes, kadroda yer almadı.

Ersun Yanal tezahüratları üzerine taraftarların yanına gelen Fenerbahçe A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, "Futbolcuların hepsinin dinlenmesi gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum, coşkulu karşılama yaptınız" dedi.

  1. 20.1.2019 18:58
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