Fenerbahçe’ye Bursa’da taraftar morali
Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için şehre gelen Fenerbahçe kafilesini sarıl-lacivertli taraftarlar meşalelerle karşıladı.
Sarı-lacivertli takım yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile karşılaşacak. Maç öncesinde konaklayacağı otele gelen Fenerbahçe kafilesine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Takım otobüsünün gelişinin ardından meşalelerini yakan taraftarlar takım lehine tezahüratlarda bulundu. Ayrıca taraftarlar kaptan Volkan Demirel'e otele girerken çiçek verirken, Teknik Direktör Ersun Yanal'a da büyük ilgi gösterdi.
Fenerbahçe'de cezalı Islam Slimani ile Eljif Elmas ve sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ile Diego Reyes, Alper Potuk kadroda yer almadı.
Ersun Yanal tezahüratları üzerine taraftarların yanına gelen Fenerbahçe A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, "Futbolcuların hepsinin dinlenmesi gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum, coşkulu karşılama yaptınız" dedi.
- 20.1.2019 18:58
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Fenerbahçe’ye Bursa’da taraftar morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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