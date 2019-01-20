Fenerbahçe'de Moses tamam!

Transferde Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattıktan sonra duran Fenerbahçe sessizliğini nihayet bozuyor. Sarı-lacivertli takımın, uzun süredir gündeminde olan Chelsea'li Victor Moses ile prensipte anlaşma sağladığı bildirildi. Transferin önümüzdeki hafta içinde resmen duyurulacağı ifade ediliyor. Chelsea'de bu sezon şans bulamayan Nijeryalı kanat oyuncusu 1.5 sezonluğuna kiralanacak.



HIZLI, GÜÇLÜ, YETENEKLİ



Premier Lig'de kalmak istediği için daha önce Fenerbahçe'ye 'bekleyin' diyen Moses'in şartlar oluşmayınca, Kanarya'ya 'evet' dediği öğrenildi. 28 yaşındaki Moses, Chelsea'nin yanı sıra Crystal Palace, Wigan, Chelsea, Liverpool, Stoke City ve West Ham takımlarında forma giydi. Kanatta hızlı ve etkili bir oyuncu olan Victor, güçlü driplingleriyle tanınıyor.

6 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ



Bu sezon Chelsea'de sadece 6 maçta forma şansı bulan Moses, 176 dakika sahada kalırken gol ve asist üretemedi.



38 MİLLİ MAÇTA 12 GOL



Nijerya Milli Takımı'nda 38 kez yer alan siyahi oyuncunun, ulusal maçlarda 12 golü bulunuyor.



YENİ YOLCU ARANIYOR



Victor Moses ile anlaşan Fenerbahçe, yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor. Aatıf'ı Rize'ye veren yönetim, Kameni'nin kontratını 2. yarı da dondurursa Moses'e yer açılacak. Ancak bir yabancı daha alınırsa bir ismin daha gitmesi gerek. Adaylar Reyes ile Soldado.



DAHA FAZLA GECİKMESİN



Caimaya Sesleniş konuşmasında, "5 bölgenin en az 3-4'üne transfer görüşmelerimiz devam ediyor" diyen başkan Ali Koç, temasları yakından takip ediyor. Koç'un ligin başlaması nedeniyle daha fazla gecikme istemediği ve Comolli'ye pazarlıkları sonuçlandırma talimatı verdiği belirtiliyor. Bu hafta ciddi gelişmeler bekleniyor.

MİNİ YORUM | LİGİN ÜZERİNDE - MURAT KAPANLI



Moses, Fenerbahçe için 'nokta atışı' bir transfer olur. 27-28 yaşında kariyeri hafif düşüşteyken ligimize uğrayan 'yıldız' apoletli oyuncular buraları hep kasıp kavurdu. Moses'ın gelişi Kanarya'nın bir türlü işlemeyen sağ kanadını hareketlendirecektir. Ersun Yanal, 3'lü veya 4'lü sistemlerinde sağ kanadı rahatlıkla ona teslim edebilir. Gücü, temposu, hırsı ve verilen taktiği çabuk kavramasıyla taraftarın kahramanı olur.