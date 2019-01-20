Fenerbahçe'de Bursaspor hazırlıkları devam ediyor
20 Ocak 2019, Pazar
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'de hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Bursaspor hazırlıkları devam ediyor

ile yarın deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarına ’nde yapılan idmanla devam edildi.

Sarı- lacivertli oyuncular, ilk olarak salonda kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik direktör Yanal yönetiminde daha sonra taktik antrenman yapıldı.

SAVUNMA VURGUSU

Sarı-lacivertlilerin yaptığı antrenmanlarda teknik direktör 'ın takım savunması hakkında ciddi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın yenilen gollerde bireysel hatalara dikkat çektiği ve yardımlaşmayla bunu telafi etmek istediği kaydedildi.


SKRTEL İKNA OLDU

Devre arası transfer döneminde ayrılmak istediğini belirten yapılan görüşmeler sonunda ikna oldu. Slovak stoper, sezon sonu bitecek kontratıyla ilgili yaz aylarında görüşerek uzatma veya ayrılma konusunda kararını verecek. Başkan , Skrtel ile devam etmek istediklerini söyledi.

  1. 20.1.2019
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