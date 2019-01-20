Fenerbahçe'de Bursaspor hazırlıkları devam ediyor
Bursaspor ile yarın deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idmanla devam edildi.
Sarı- lacivertli oyuncular, ilk olarak salonda kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik direktör Yanal yönetiminde daha sonra taktik antrenman yapıldı.
SAVUNMA VURGUSU
Sarı-lacivertlilerin yaptığı antrenmanlarda teknik direktör Ersun Yanal'ın takım savunması hakkında ciddi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın yenilen gollerde bireysel hatalara dikkat çektiği ve yardımlaşmayla bunu telafi etmek istediği kaydedildi.
SKRTEL İKNA OLDU
Devre arası transfer döneminde ayrılmak istediğini belirten Martin Skrtel yapılan görüşmeler sonunda ikna oldu. Slovak stoper, sezon sonu bitecek kontratıyla ilgili yaz aylarında görüşerek uzatma veya ayrılma konusunda kararını verecek. Başkan Ali Koç, Skrtel ile devam etmek istediklerini söyledi.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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