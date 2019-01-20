Fenerbahçe'de Bursaspor hazırlıkları devam ediyor

Sarı- lacivertli oyuncular, ilk olarak salonda kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik direktör Yanal yönetiminde daha sonra taktik antrenman yapıldı.



SAVUNMA VURGUSU



Sarı-lacivertlilerin yaptığı antrenmanlarda teknik direktör Ersun Yanal'ın takım savunması hakkında ciddi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın yenilen gollerde bireysel hatalara dikkat çektiği ve yardımlaşmayla bunu telafi etmek istediği kaydedildi.



SKRTEL İKNA OLDU



Devre arası transfer döneminde ayrılmak istediğini belirten Martin Skrtel yapılan görüşmeler sonunda ikna oldu. Slovak stoper, sezon sonu bitecek kontratıyla ilgili yaz aylarında görüşerek uzatma veya ayrılma konusunda kararını verecek. Başkan Ali Koç, Skrtel ile devam etmek istediklerini söyledi.