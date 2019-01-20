Fenerbahçe için İzmir'den İstanbul'a koştu
Fenerbahçeli oyunculara mesaj vermek için İzmir’den İstanbul’a koşan sarı-lacivertli taraftar Rıza Martaş 17. günde Can Bartu Tesisleri’ne ulaştı.
Fenerbahçe'nin futboldaki kötü gidişatı karşısında takıma destek olmak amacıyla 3 Ocak'ta İzmir'den İstanbul'a koşu başlatan sarı-lacivertli taraftar Rıza Martaş, 17. günde Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Simla Türker Bayazıt ile Ersun Yanal ve futbolcular tarafından karşılanan Martaş, "Zor günler geçiren" bir Fenerbahçe vardı.
MESAJ VERDiM
"Yağmurda, çamurda, karda koştum. Şunu anlatmaya çalıştım taraftarımıza; biz birlik olup, inanırsak herkes inanır. Fenerbahçe inanır. Koşumu 17 günde bitirdim, 2. yarı 17 maçımız var. 17'de 17 yaparsak bırakın zor günleri ben şampiyonluğa bile inanıyorum. İnşallah kenetlenip başaracağız" dedi.
CEVABINI KAT KAT VERECEĞİZ
Ersun Yanal, Rıza Martaş'ın Fenerbahçe'ye yakışan bir duyarlılık sergilediğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum. Emin olsunlar ki bizler bu duyarlılığın içerisinde bunun cevabını kat kat fazlasıyla göstereceğiz." dedi.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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