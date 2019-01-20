Fenerbahçe için İzmir'den İstanbul'a koştu

Fenerbahçe'nin futboldaki kötü gidişatı karşısında takıma destek olmak amacıyla 3 Ocak'ta İzmir'den İstanbul'a koşu başlatan sarı-lacivertli taraftar Rıza Martaş, 17. günde Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Simla Türker Bayazıt ile Ersun Yanal ve futbolcular tarafından karşılanan Martaş, "Zor günler geçiren" bir Fenerbahçe vardı.



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"Yağmurda, çamurda, karda koştum. Şunu anlatmaya çalıştım taraftarımıza; biz birlik olup, inanırsak herkes inanır. Fenerbahçe inanır. Koşumu 17 günde bitirdim, 2. yarı 17 maçımız var. 17'de 17 yaparsak bırakın zor günleri ben şampiyonluğa bile inanıyorum. İnşallah kenetlenip başaracağız" dedi.



CEVABINI KAT KAT VERECEĞİZ



Ersun Yanal, Rıza Martaş'ın Fenerbahçe'ye yakışan bir duyarlılık sergilediğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum. Emin olsunlar ki bizler bu duyarlılığın içerisinde bunun cevabını kat kat fazlasıyla göstereceğiz." dedi.