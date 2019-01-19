Son iddia Drinkwater – Fotomaç – 19 Ocak 2019
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Son iddia Drinkwater

Son iddia Drinkwater

’den Moses ile ilgilenen Kanarya’nın takım arkadaşı Drinkwater için de teklif yaptığı belirtildi.

'nin kanat oyuncusu için temasları sürdüren 'nin aynı takımdan Danny Drinkwater için de teklif yaptığı ileri sürüldü. Eklipse Sport Radio'nun haberine göre 28 yaşındaki orta saha da Maviler'de Moses gibi 'gönderilecekler' listesinde... İlk yarıda sadece Community Shield kupasında 30 dakika şans bulabilen Drinkwater, oyun kurucu ve ön libero olarak görev yapıyor. alt yapısında yetişen tecrübeli isim, 2017'de 37 milyon euro'ya Leicester'dan transfer edilmişti.
  1. 19.1.2019
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