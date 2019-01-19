Ozan’la kıyas!
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Ozan’la kıyas!

Ozan’la kıyas!

'nın 'geleceğin yıldızı' diye kadrosuna kattığı ancak şimdiye kadar bekleneni veremeyen , 'la karşılaştırıldı.

'nın 'geleceğin yıldızı' diye kadrosuna kattığı ancak şimdiye kadar bekleneni veremeyen , 'la karşılaştırıldı. Makedon oyuncu, Fener'de 27 maçta, 1 asist üretebildi. Ozan ise G.Saray'da 17 maçta kendini gösterip, 11+1 milyon euro'ya Stuttgart'a gitti.
  1. 19.1.2019
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