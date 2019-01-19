Mata ManU ile uzatıyor
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Mata ManU ile uzatıyor

Mata ManU ile uzatıyor

ile anılan , ile sözleşmesini uzatıyor.

ile anılan , ile sözleşmesini uzatıyor. İspanyol oyuncunun menajerliğini de yapan babası Juan Sr.'ın 48 saat içinde 'ye uçarak Kırmızı Şeytanlar ile masaya oturacağı ifade edildi. United'ın 30 yaşındaki Mata'dan 9.5 milyon euro olan yıllık ücretinde indirim yapmasını isteyeceği kaydedildi.
  1. 19.1.2019
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