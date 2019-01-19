Kuleden tebrik
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Kuleden tebrik

Kuleden tebrik

'nin 19. haftasında 'yı deplasmanda yenerek 17. galibiyetini alan , 'a dönüşte zafer tebriği ile karşılandı.

'nin 19. haftasında 'yı deplasmanda yenerek 17. galibiyetini alan , 'a dönüşte zafer tebriği ile karşılandı. Kafileyi taşıyan uçağın pilotunun alçalmak için iletişim kurduğu 'nın kule görevlisi, "Dünkü zaferlerinden dolayı takımı tebrik ediyorum" dedi. Pilot da tebriği kafileye iletti.
  1. 19.1.2019
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