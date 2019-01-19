Kiralık değil bonservisiyle!
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Kiralık değil bonservisiyle!

Kiralık değil bonservisiyle!

, Aatıf Chahechouhe'nun kiralık değil bonservisiyle 'a olduğunu duyurdu.

, Aatıf Chahechouhe'nun kiralık değil bonservisiyle 'a olduğunu duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Aatıf'ın resmen gitmesiyle yabancı kontenjanında bir kişilik yer açıldı
  1. 19.1.2019
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