İslam Slimani’ye Sevilla kancası
19 Ocak 2019, Cumartesi
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İslam Slimani’ye Sevilla kancası

Kupa maçında ıslıklanan , 'nın ardından 'nın gündeminde...

Kupa maçında ıslıklanan , 'nın ardından 'nın gündeminde... Marca gazetesi, sezon sonuna kadar alternatif bir forvet arayan kırmızı-beyazlı takımın Slimani'ye yöneldiğini yazdı. RB Salzburg'dan Munas Dabbur ile anlaşan Sevilla'nın oyuncunun sezon sonunda takıma katılacak olması nedeniyle Slimani için ve Leicester ile masaya oturabileceği kaydedildi.
  1. 19.1.2019
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