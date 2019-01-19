Iraklı Ali radarda

Fenerbahçe'nin transferde sürpriz bir ismi gündeme aldığı bildirildi. Irak Milli Takımı ile Asya Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 gol atan Mohanad Ali Kadhim'in sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi. Anderlecht'in de ilgilendiği 18 yaşındaki Iraklı forvetin, milli takım formasıyla alt kategoriler dahil 29 maçta toplam 25 golü bulunuyor. Yeteneği ve futbol stili Liverpool'lu Mohamed Salah'a benzetilen Mohanad Ali, Irak Süper Ligi'nde Al Shorta SC takımı ile 2016-17'de 30 maçta 12 gol, 2017-18'de 24 karşılaşmada 16 gol atarak dikkat çekti. Kadhim'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.