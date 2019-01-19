Iraklı Ali radarda
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Iraklı Ali radarda

Iraklı Ali radarda

’nda attığı şık gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki , ’nin transfer listesine girdi.

'nin transferde sürpriz bir ismi gündeme aldığı bildirildi. Milli Takımı ile 'nda oynadığı 3 maçta 2 gol atan 'in sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi. Anderlecht'in de ilgilendiği 18 yaşındaki Iraklı forvetin, formasıyla alt kategoriler dahil 29 maçta toplam 25 golü bulunuyor. Yeteneği ve futbol stili 'lu Mohamed Salah'a benzetilen Mohanad Ali, Irak Süper Ligi'nde Al Shorta SC takımı ile 2016-17'de 30 maçta 12 gol, 2017-18'de 24 karşılaşmada 16 gol atarak dikkat çekti. Kadhim'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

  1. 19.1.2019
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