Iraklı Ali radarda
Asya Kupası’nda attığı şık gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki Mohanad Ali Kadhim, Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi.
Fenerbahçe'nin transferde sürpriz bir ismi gündeme aldığı bildirildi. Irak Milli Takımı ile Asya Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 gol atan Mohanad Ali Kadhim'in sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi. Anderlecht'in de ilgilendiği 18 yaşındaki Iraklı forvetin, milli takım formasıyla alt kategoriler dahil 29 maçta toplam 25 golü bulunuyor. Yeteneği ve futbol stili Liverpool'lu Mohamed Salah'a benzetilen Mohanad Ali, Irak Süper Ligi'nde Al Shorta SC takımı ile 2016-17'de 30 maçta 12 gol, 2017-18'de 24 karşılaşmada 16 gol atarak dikkat çekti. Kadhim'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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