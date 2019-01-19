Haftalığı 400 bin euro

İtalyan basını, Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin kulübün CEO'su Ivan Gazidis'e Mesut'un Özil'in alınmasını önerdiğini ancak tepki gördüğünü yazdı. Gazidis'in teklife en baştan soğuk bakma nedeni olarak ise hem Özil'in 30 yaşını geçmesi hem de yüksek maaşı olduğu belirtildi. Arsenal'de haftada 400 bin euro kazanan Mesut'un yıllık ücretinin 18-20 milyon euro'yu bulduğu ifade ediliyor. İnter'in de aynı nedenle Özil transferine temkinli yaklaştığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin de ancak Arsenal'in alacaklarının büyük kısmını karşılaması halinde Mesut'u kiralayabileyeceği dile getirildi.



UNAi EMERY CARK ETTi!

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in takımdan ayrılacağını düşünmediğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığından dolayı bazı maçları kaçırdığını ifade eden İspanyol hoca, şu anda düzeldiğini ve bugün Chelsea'ye karşı oynayabilme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Emery'nin daha önce Mesut'u gözden çıkardığı iddia edilmişti.