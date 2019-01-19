Genk Ndongala’yı bırakmıyor
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Genk Ndongala’yı bırakmıyor

Genk Ndongala’yı bırakmıyor

için kötü haber! 'nın Voetbalkrant sitesi, Genk'in Kongolu kanat oyuncusu için 'den gelen teklifi geri çevirdiğini yazdı.

için kötü haber! 'nın Voetbalkrant sitesi, Genk'in Kongolu kanat oyuncusu için 'den gelen teklifi geri çevirdiğini yazdı. Sportif direktör Dimitri De Cond&eacute;'nin bu sezon 5 gol, 7 asistle etkili bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki Ndongala'yı ara transferde bırakmak istemediği ve müzakere başlatmayı bile kabul etmediği iddia edildi.
  1. 19.1.2019
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