Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında 5 bölgeye transfer yapılmak istendiğini açıklamıştı. Stoper, orta saha, sağ kanat, sol kanat ve forvet bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde bu bölgelerden en az üçüne transferleri gerçekleştirecek. Uzun süre Chelsea'den Fabregas'ı isteyen sarı-lacivertliler bu ismi Monaco'ya kaptırmıştı. Özellikle orta saha için yıldız bir ismi düşünen sarı lacivertlilere İngiltere'den bir kötü haber daha geldi.

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