Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'ye transferde kötü haber!

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Orta sahaya yıldız bir ismi etmek isteyen 'ye, 'den kötü haber geldi.

Sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan 'de, çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında 5 bölgeye transfer yapılmak istendiğini açıklamıştı. Stoper, orta saha, sağ kanat, sol kanat ve forvet bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde bu bölgelerden en az üçüne transferleri gerçekleştirecek. Uzun süre Chelsea'den Fabregas'ı isteyen sarı-lacivertliler bu ismi Monaco'ya kaptırmıştı. Özellikle orta saha için yıldız bir ismi düşünen sarı lacivertlilere 'den bir kötü haber daha geldi.

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  1. 19.1.2019 10:44
  2. Güncelleme: 19.1.2019 11:13
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