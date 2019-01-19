Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye, İngiltere'den kötü haber geldi.
Sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç, Camiaya Sesleniş programında 5 bölgeye transfer yapılmak istendiğini açıklamıştı. Stoper, orta saha, sağ kanat, sol kanat ve forvet bölgelerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde bu bölgelerden en az üçüne transferleri gerçekleştirecek. Uzun süre Chelsea'den Fabregas'ı isteyen sarı-lacivertliler bu ismi Monaco'ya kaptırmıştı. Özellikle orta saha için yıldız bir ismi düşünen sarı lacivertlilere İngiltere'den bir kötü haber daha geldi.
- 19.1.2019 10:44
- Güncelleme: 19.1.2019 11:13
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.