Fenerbahçe'de Ersun Yanal moralleri yükseltiyor
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de moralleri yükseltiyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal moralleri yükseltiyor

Oyunculardan Bursa ile ligde oynayacakları sınavı düşünmelerini isteyen usta hoca, “Kupa maçının telafisi var ama ikinci yarıya kötü başlamanın olmayabilir. Kazanmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi.

karşılaşmasında Ümraniyespor'a yenilerek ikinci yarı öncesi moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertli takımda teknik direktör , motivasyonu yükseltmek için konuşmalara başladı. Antrenman öncesi futbolcularını toplayan tecrübeli çaıştırıcı, 'de pazartesi günü oynayacakları maçının öneminden bahsetti. "Bursaspor mücadelesi bizim için yeni bir başlangıç olsun" diyerek söze başlayan sarı-lacivertli çalıştıcının, "Kupadaki yenilginin telafisi var ama lige kötü başlamanın telafisi zor oluyor. Bu yüzden Ümraniye maçını unutun ve Bursaspor karşılaşmasına odaklanın" dediği bildirildi.


BALLI DA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞÜYOR

Herkesin ekstra performans göstermesi gereken bir maça çıkacaklarının altını çizen Ersun Yanal, "Hem taraftar hem de yönetimin nasıl bir beklenti içinde olduğunu biliyorsunuz. Bu beklentilerin boşa olmadığını kanıtamak için mutlaka bu deplasmandan galibiyetle dönmek zorundayız. Yapmamız gereken tek şey bu sınavı ve 3 puanı düşünmek olmalı. Başka bir alternatif yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan takımın idari menajeri 'nın da futbolcularla bire bir görüşmeler yaparak takımın motivasyonunu yükseltmeye çalıştığı gelen haberler arasında.


KOÇ PARKIN AÇILIŞINA KATILACAK

Başkan Koç'un, maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Fenerbahçeli 'in adının verildiği Yalova'daki parkın açılışına katılacağı bildirildi. "Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı" yarın açılacak.


HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sarı-lacivertli takım, Bursa maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla start verdi. Ümraniyespor karşılaşmasında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri önce etapta salonda, ardından sahada çalıştı. Sonrasında U21 takımı ile çift kale maç yapıldı. İdman bireysel çalışmalarla bitti.


ALKOLLÜ OLAN GİREMEZ

Fenerbahçe, siteden taraftara alkol uyarısı yaptı: "Bursaspor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde taraftarların stada girişi esnasında alkol kontrolü yapılacak ve alkollü olduğu tespit edilen ev sahibi ve deplasman takım taraftarları stada alınmayacaktır."

GENÇ ELDiVENLER TAM GAZ

Kaleciler ve 'yu sakatlıklara kurban veren sarı-lacivertli takımda, , Berke ve altyapıdan diğer file bekçileri hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Volkan'ın genç eldivenler ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmıyor. Takımın bir diğer kalecisi Kameni ise kadroda yok. Kamerunlu'nun ara dönemde ayrılması bekleniyor. Kameni'nin sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyor.

  1. 19.1.2019
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