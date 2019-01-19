Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'de Bursaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları

'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda pasın ardından ayak tenisiyle süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 19.1.2019 14:42
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