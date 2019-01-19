Eljif PFDK’ya sevk edildi
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Eljif ’ya sevk edildi

Eljif PFDK’ya sevk edildi

Ümraniyespor ile oynanan maçında gören , 'na () sevk edildi.

Ümraniyespor ile oynanan maçında gören , 'na () sevk edildi. Rakibinin ayağına basan Eljif'e 'kural dışı hareketten' en az 2 ya da 3 maç ceza gelmesi bekleniyor. Genç oyuncuya, kulüp içi disiplin talimatı nedeniyle de 20 bin euro para cezası kesileceği ifade edildi.
  1. 19.1.2019
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