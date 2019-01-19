Bursa’da yenilmiyor
19 Ocak 2019, Cumartesi
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’da yenilmiyor

Bursa’da yenilmiyor

'de 'a konuk olacak , rakibine 10 maçtır deplasmanda yenilmiyor.

'de 'a konuk olacak , rakibine 10 maçtır deplasmanda yenilmiyor. İki takım arasında 'da oynanan lig+kupa dahil 10 karşılaşmanın 5'i berabere biterken, 5'ini F.Bahçe kazandı. Timsah evinde Fener'i en son 2010'da kupada 3-1 mağlup etti.
  1. 19.1.2019
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