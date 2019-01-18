Varsa yoksa Serdar & Tolgay
18 Ocak 2019, Cuma
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Varsa yoksa Serdar & Tolgay

Varsa yoksa Serdar & Tolgay

Hem hem de , F.Bahçe forması giymek istiyor. Yönetim de, teknik heyetin istediği bu oyuncular için temaslarını sürdürüyor.

Alternatifli bir kadro isteyen 'ın, ikinci yarıda istediği isimler arasında ile da yer alıyor. 'ın kadro dışı bıraktığı Serdar'a bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-lacivertliler, bu oyuncudan gelecek haberi bekliyor. Alacaklarına karşılık sarı-kırmızılılardan bonservisini almak isteyen tecrübeli stoperin 'ye imza atmak için gün saydığı belirtiliyor. 'A kalmak istemediğini söyleyen Tolgay için de görüşmelere devam eden Fenerbahçe, 2 milyon euro'dan yukarı çıkmıyor. 4 milyon euro isteyen Beşiktaş'a Valbuena'yı da takas olarak öneren sarılacivertliler, Tolgay için ezeli rakiplerinden haber bekliyor. Her iki futbolcunun F.Bahçe'ye imza atmaya hazır oldukları ve kulüplerini ikna etmeye çalıştıkları kaydediliyor
  1. 18.1.2019
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