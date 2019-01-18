Slimani’ye yeni talip
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Slimani’ye yeni talip

Slimani’ye yeni talip

Kiralık olarak geldiği F.Bahçe'de beklentilerin altında kalan Islam Slimani'ye bir talip daha çıktı.

Kiralık olarak geldiği F.Bahçe'de beklentilerin altında kalan Islam Slimani'ye bir talip daha çıktı. Daha önce de 'de birçok kulübün listesine giren Cezayirli oyuncu için bu kez 'nın ısrarcı olduğu belirtildi. Championship'te mücadele eden Aston Villa'nın, Slimani'nin bonservisini elinde tutan Leicester City'nin kapısını çalacağı öğrenildi.
  1. 18.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Slimani’ye yeni talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN