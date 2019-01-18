Maç biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Maç biletleri satışa çıktı

Maç biletleri satışa çıktı

Sarı-lacivertlilerin ligin 18. haftasında oynayacağı maçının biletleri dün satışa çıktı.

Sarı-lacivertlilerin ligin 18. haftasında oynayacağı maçının biletleri dün satışa çıktı. Büyükşehir Belediye Stadı'nda pazartesi günü oynanan karşılaşma için 14.00'ten itibaren www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışlardan başladı.
  1. 18.1.2019
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