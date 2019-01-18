Kraliçeler dolu dizgin
18 Ocak 2019, Cuma
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Kraliçeler dolu dizgin

Kraliçeler dolu dizgin

FIBA Avrupa Ligi'nde önceki gün Avenida'yı 64-62 mağlup eden Takımı, yükselişini sürdürüyor.

FIBA Avrupa Ligi'nde önceki gün Avenida'yı 64-62 mağlup eden Takımı, yükselişini sürdürüyor. Avrupa'da 3'te 3 yapan Potanın Kraliçeleri, zirve yarışında emin adımlarla ilerliyor. Gruptaki bir sonraki maçında Sopron'a konuk olacak sarı- lacivertliler, ligde de yarın 'yı konuk edecek.
  1. 18.1.2019
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