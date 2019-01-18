Koray Şener’in adına park! Ali Koç...
18 Ocak 2019, Cuma
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’in adına park! ...

Koray Şener’in adına park! Ali Koç...

Spor Toto Süper Lig’in 11'inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ’in adının yaşatılacağı "Koray Şener Barış, Dostluk ve ” 20 Ocak Pazar günü saat 15.00’de ’da açılıyor. Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı’nın açılışına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra Başkanı , Fenerbahçe Futbol Takımı’nın oyuncuları ve Koray Şener’in ailesi de katılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Vefa Salman, "3 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bir evladımızı, bir kardeşimizi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu kardeşimizin adının yaşatılması için bir çalışma başlattık. Başkanımız Sayın 'u da arayarak 'in adının 'da yaşatılması için bir parka vermek istediğimi dile getirdim. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde adının 'Koray Şener Barış, Dostluk ve ' olabileceğini Sayın Koç'a ilettim. Sağ olsun o da 'Vefa Başkan güzel düşünmüşsün, ben de takımla birlikte açılışta bulunacağım' dedi.

Ben buradan siyasi görüş ve takım ayrımı yapılmaksızın tüm hemşehrilerimi pazar günü saat 15.00'de yapılacak açılışımıza bekliyorum. Pazar günü hep birlikte kenetlenerek, tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı verelim. Bir kez daha henüz gençliğinin baharında olan Koray evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, sevenlerine ve tüm taraftar camiasına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

  1. 18.1.2019 11:48
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