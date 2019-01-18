Koray Şener’in adına park! Ali Koç...

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Vefa Salman, "3 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bir evladımızı, bir kardeşimizi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu kardeşimizin adının yaşatılması için bir çalışma başlattık. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ali Koç'u da arayarak Koray Şener'in adının Yalova'da yaşatılması için bir parka vermek istediğimi dile getirdim. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde adının 'Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı' olabileceğini Sayın Koç'a ilettim. Sağ olsun o da 'Vefa Başkan güzel düşünmüşsün, ben de takımla birlikte açılışta bulunacağım' dedi.

Ben buradan siyasi görüş ve takım ayrımı yapılmaksızın tüm hemşehrilerimi pazar günü saat 15.00'de yapılacak açılışımıza bekliyorum. Pazar günü hep birlikte kenetlenerek, tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı verelim. Bir kez daha henüz gençliğinin baharında olan Koray evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, sevenlerine ve tüm taraftar camiasına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.