Koç’tan Başkent çıkarması – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Koç’tan çıkarması

Koç’tan Başkent çıkarması

Başkanı ve kurmayları, dün ’daydı. Sarı-lacivertliler; Spor, ile Çevre ve Şehircilik bakanlarına ziyaretlerde bulundu.

FB TV'de önceki gece gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan , dün önemli ziyaretlerde bulundu. Başkanı Ali Koç ve kurmaylarının durağı 'ydı. Sabah saatlerinde sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 'e giden Koç, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi. , makamında kabul ettiği Koç ve kurmayları ile yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. Sarı-lacivertli heyet, daha sonra ise Bakanı Ziya Selçuk, ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Koç, her iki bakana da isimlerinin yazılı olduğu Ankara'yı temsilen 06 numaralı formalardan takdim etti.

Bakan Kasapoğlu, makam odasında sarı-lacivertli heyetle samimi bir sohbette bulundu.

Koç, dün bir araya geldiği bakanlara F.Bahçe forması hediye etti.
  1. 18.1.2019
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