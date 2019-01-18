Görüşme odasına – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Görüşme odasına

Görüşme odasına

F.Bahçe, sözleşmesi sona erecek ve ’le masaya oturmaya hazırlanıyor.

İkinci yarıda üst sıralara çıkmayı planlayan , gelecek sezonun kadrosu için de düğmeye bastı. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, ilk olarak sözleşmesi sona erecek isimler üzerinde duracak. Sarı-lacivertlilerin imza attırmak istediği oyuncuların başında da , Ayew ve geliyor. 35 yaşındaki Skrtel'e 1 artı 1, Şener'e de 3 yıllık mukavele önerecek olan Fenerbahçe, Ayew'in bonservisini almak için de Swansea'nın kapısını çalacak. İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek olan sarılacivertliler, Ganalı yıldızın bonservisini almak için tüm şartları zorlayacak
  1. 18.1.2019
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