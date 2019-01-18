Fenerbahçe'ye Slimani piyangosu! Transfer resmen...

Fenerbahçe taraftarını üzmeye devam ediyor. Ersun Yanal yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'la karşılaşan sarı-lacivertliler yine hüsrana uğradı. Sahadan 1-0 yenik ayrılan Kanarya, ümit vermedi. Fenerbahçeli futbolseverlerin sezonun ilk yarısında tepkisini çeken Slimani'de ise değişen bir şey yoktu: Çok net pozisyonlardan yararlanmadı! İstenilen performansı sergileyemeyen Cezayirli futbolcuya İngiltere'den gelen teklif ise 'piyango' olarak yorumlandı.

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