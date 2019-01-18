Fenerbahçe'ye Slimani piyangosu! Transfer resmen...
18 Ocak 2019, Cuma
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'ye piyangosu! resmen...

Fenerbahçe'ye Slimani piyangosu! Transfer resmen...

Geldiği günden itibaren büyük hayal kırıklığı yaşatan Islam için 'ye dev piyango...

taraftarını üzmeye devam ediyor. Ersun Yanal yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'la karşılaşan sarı-lacivertliler yine hüsrana uğradı. Sahadan 1-0 yenik ayrılan Kanarya, ümit vermedi. Fenerbahçeli futbolseverlerin sezonun ilk yarısında tepkisini çeken 'de ise değişen bir şey yoktu: Çok net pozisyonlardan yararlanmadı! İstenilen performansı sergileyemeyen Cezayirli futbolcuya İngiltere'den gelen teklif ise 'piyango' olarak yorumlandı.

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  1. 18.1.2019 11:41
  2. Güncelleme: 18.1.2019 16:49
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