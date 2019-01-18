Fenerbahçe'ye Slimani piyangosu! Transfer resmen...
Geldiği günden itibaren büyük hayal kırıklığı yaşatan Islam Slimani için Fenerbahçe'ye dev piyango...
Fenerbahçe taraftarını üzmeye devam ediyor. Ersun Yanal yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'la karşılaşan sarı-lacivertliler yine hüsrana uğradı. Sahadan 1-0 yenik ayrılan Kanarya, ümit vermedi. Fenerbahçeli futbolseverlerin sezonun ilk yarısında tepkisini çeken Slimani'de ise değişen bir şey yoktu: Çok net pozisyonlardan yararlanmadı! İstenilen performansı sergileyemeyen Cezayirli futbolcuya İngiltere'den gelen teklif ise 'piyango' olarak yorumlandı.
- 18.1.2019 11:41
- Güncelleme: 18.1.2019 16:49
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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