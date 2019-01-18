Fenerbahçe Aatif transferini duyurdu!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır.



Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"