Fenerbahçe Aatif transferini duyurdu!
18 Ocak 2019, Cuma
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Aatif transferini duyurdu!

Fenerbahçe Aatif transferini duyurdu!

Sarı-Lacivertliler Aatif'ın bonservisiyle Rizespor'a verildiğini açıkladı.

'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, 'nun bonservisi ile transferi konusunda kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır.

Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

  1. 18.1.2019 16:10
  2. Güncelleme: 18.1.2019 16:23
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