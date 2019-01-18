Emre yine gündemde! – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Emre yine gündemde!

Emre yine gündemde!
Celta Vigo'da istenmeyen adam ilan edilen Emre Mor için menajeri Bektaş , çalışıyor. Demirtaş, daha önce sarı-lacivertlilere önerdiği 21 yaşındaki futbolcu için bir kez daha F.Bahçe'nin kapısını çaldı.
  1. 18.1.2019
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