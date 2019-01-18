Cüneyt Çakır’la kazanamıyor
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’la kazanamıyor

Cüneyt Çakır’la kazanamıyor

Ligin 18. haftasında oynanacak maçını yönetecek olan , bu sezon 3. kez 'nin lig maçında düdük çalacak.

Ligin 18. haftasında oynanacak maçını yönetecek olan , bu sezon 3. kez 'nin lig maçında düdük çalacak. Pazartesi günü 'da oynanacak karşılaşmada görev yapacak olan Çakır, bu sezon sarı-lacivertlilerin 3-0 yenildiği ile 1-0 kaybettiği karşılaşmalarını yönetti.
  1. 18.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cüneyt Çakır’la kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN