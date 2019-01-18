Bryan Dabo iddası
18 Ocak 2019, Cuma
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iddası

Bryan Dabo iddası

Orta sahaya takviye yapacak olan için 'dan bir iddiası geldi.

Orta sahaya takviye yapacak olan için 'dan bir iddiası geldi. 'a imza attırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin 'da şans bulamayan 'yu da listesine aldığı ileri sürüldü. Montpellier, Blackburn Rovers ve St.Etienne formaları giyen 26 yaşındaki Burkino Fasolu önliberonun da F.Bahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
  1. 18.1.2019
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