Aatif’tan veda mesajı
18 Ocak 2019, Cuma
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Aatif’tan veda mesajı

Aatif’tan veda mesajı

'den 'a olan , hesabı üzerinden sarı-lacivertli ekibe veda etti.

'den 'a olan , hesabı üzerinden sarı-lacivertli ekibe veda etti. Fenerbahçe formasıyla olan fotoğraflarını paylaşayan Aatif, mesajında "Fenerbahçe camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

  1. 18.1.2019
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