UEFA Tuncay Şanlı’yı unutmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, Tuncay Şanlı'nın doğum gününü kutladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, Tuncay Şanlı'nın doğum gününü kutladı. Devler Ligi'nin twitter hesabından yayınlanan mesajla birlikte Tuncay Şanlı'nın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a Kadıköy'de attığı röveşata golü paylaşıldı. 16 Ocak 1982'de doğan ve 37 yaşına giren Tuncay Şanlı, Fenerbahçe formasıyla 5 sezonda toplam 77 gol kaydederken, 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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