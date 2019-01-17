UEFA Tuncay Şanlı’yı unutmadı
17 Ocak 2019, Perşembe
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’yı unutmadı

UEFA Tuncay Şanlı’yı unutmadı

'nin resmi hesabı, 'nın kutladı.

'nin resmi hesabı, 'nın kutladı. Devler Ligi'nin twitter hesabından yayınlanan mesajla birlikte Tuncay Şanlı'nın Şampiyonlar Ligi'nde 'a 'de attığı röveşata golü paylaşıldı. 16 Ocak 1982'de doğan ve 37 yaşına giren Tuncay Şanlı, formasıyla 5 sezonda toplam 77 gol kaydederken, 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 17.1.2019
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