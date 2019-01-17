Sporting aradan çekildi – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Sporting aradan çekildi

Sporting aradan çekildi

Portekiz ekibinin, ’nin de talip olduğu Silva’nın transferinden vazgeçtiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Leicester ile pazarlıkta eli güçlendi.

'ye konusunda iyi haber... TVİ24'e açıklama yapan Portekizli yorumcu Rui Pedro Braz, Silva'nın 'un gündeminden çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli takım, 29 yaşındaki orta sahayı kiralamak için Leicester City'ye teklif yapmıştı. Sporting'in aradan çekilmesi Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirmiş oldu. Damien Comolli'nin oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaştığı belirtiliyor. Son kararı ise teknik direktör verecek. Yanal isterse, Silva transferinin resmileştirilmesi için düğmeye basılacağı ifade edildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olması bekleniyor.

5 MAÇTA 1 ASİST YAPTI
'de bu sezon sadece 2 maçta şans bulan Adrien Silva, EFL Cup'ta ise 3 maçta oynadı ve 1 asist gerçekleştirdi. Tecrübeli ismin direkt oynayacağı bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor.
  1. 17.1.2019
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