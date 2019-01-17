Ndongala’da sona doğru
27 yaşındaki kanat oyuncusu için yapılan kiralama teklifi güncellendi. Belçika’dan gelen haberler temasların olumlu ilerlediği yönünde. Hedef bu transferi hafta sonuna kadar bitirmek.
Kanatlara takviyeye öncelik veren Fenerbahçe, Dieumerci Ndongala'ya yoğunlaştı... Belçika basını, iki kulüp arasındaki pazarlığın sıkılaştığını duyururken, görüşmelerin son aşamaya geldiği belirlendi. Sarı- lacivertli takımın, 27 yaşındaki sağ açık için yaptığı kiralama teklifini güncellediği ve olumlu yanıt gelmesi halinde transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedeflediği ifade edildi. Anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer alacağı bildirildi.
GELECEĞE YATIRIM OLACAK
Standard Liege'den sezon başında 1.3 milyon euro'ya KRC Genk'e transfer olan Ndongala, Jupiler Pro League'de görev aldığı 20 maçta 3 gol, 3 asist üretti. Diğer kulvarlarla birlikte toplamda 5 gol, 7 asistlik grafik çizen Kongolu futbolcu, yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin Andre Ayew'in sezon sonunda Swansea City'ye geri dönecek olması, Valbuena'nın da sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Ndongala'yı transfer etmek istediği belirtiliyor.
Belçika U18 Milli Takımı'nda 3 kez yer alan Ndongala, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını de 1 kez giydi. 27 yaşındaki oyuncu, sol kanatta da oynayabiliyor.
DiEUMERCi NDONGALA KiMDiR?
D. TARiHi: 14 HAZİRAN 1991
D. YERi: D. KONGO
BOY: 1.70 / KiLO: 63
POZiSYON: SAĞ KANAT
KULÜBÜ: GENK
KARiYERi TAKIM MAÇ GOL
GENT 13 -
STANDARD L. 22 -
JEUNESSE ESCH 37 8
RSC CHARLEROI 83 13
GENK 48 10
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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