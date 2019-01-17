Ndongala’da sona doğru Fenerbahçe haberleri...
17 Ocak 2019, Perşembe
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’da sona doğru

Ndongala’da sona doğru

27 yaşındaki kanat oyuncusu için yapılan kiralama teklifi güncellendi. ’dan gelen haberler temasların olumlu ilerlediği yönünde. Hedef bu transferi hafta sonuna kadar bitirmek.

Kanatlara takviyeye öncelik veren , Dieumerci 'ya yoğunlaştı... basını, iki kulüp arasındaki pazarlığın sıkılaştığını duyururken, görüşmelerin son aşamaya geldiği belirlendi. Sarı- lacivertli takımın, 27 yaşındaki sağ açık için yaptığı kiralama teklifini güncellediği ve olumlu yanıt gelmesi halinde transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedeflediği ifade edildi. Anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer alacağı bildirildi.

GELECEĞE YATIRIM OLACAK
Standard Liege'den sezon başında 1.3 milyon euro'ya KRC Genk'e olan Ndongala, Jupiler Pro League'de görev aldığı 20 maçta 3 gol, 3 asist üretti. Diğer kulvarlarla birlikte toplamda 5 gol, 7 asistlik grafik çizen Kongolu futbolcu, yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin Andre Ayew'in sezon sonunda Swansea City'ye geri dönecek olması, Valbuena'nın da sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Ndongala'yı transfer etmek istediği belirtiliyor.

Belçika U18 'nda 3 kez yer alan Ndongala, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını de 1 kez giydi. 27 yaşındaki oyuncu, sol kanatta da oynayabiliyor.

DiEUMERCi NDONGALA KiMDiR?

D. TARiHi: 14 HAZİRAN 1991
D. YERi: D. KONGO
BOY: 1.70 / KiLO: 63
POZiSYON: SAĞ KANAT
KULÜBÜ: GENK

KARiYERi TAKIM MAÇ GOL

GENT 13 -
STANDARD L. 22 -
JEUNESSE ESCH 37 8
RSC CHARLEROI 83 13
GENK 48 10

  1. 17.1.2019
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