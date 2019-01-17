Ndongala’da sona doğru

Kanatlara takviyeye öncelik veren Fenerbahçe, Dieumerci Ndongala'ya yoğunlaştı... Belçika basını, iki kulüp arasındaki pazarlığın sıkılaştığını duyururken, görüşmelerin son aşamaya geldiği belirlendi. Sarı- lacivertli takımın, 27 yaşındaki sağ açık için yaptığı kiralama teklifini güncellediği ve olumlu yanıt gelmesi halinde transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedeflediği ifade edildi. Anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer alacağı bildirildi.



GELECEĞE YATIRIM OLACAK

Standard Liege'den sezon başında 1.3 milyon euro'ya KRC Genk'e transfer olan Ndongala, Jupiler Pro League'de görev aldığı 20 maçta 3 gol, 3 asist üretti. Diğer kulvarlarla birlikte toplamda 5 gol, 7 asistlik grafik çizen Kongolu futbolcu, yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin Andre Ayew'in sezon sonunda Swansea City'ye geri dönecek olması, Valbuena'nın da sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Ndongala'yı transfer etmek istediği belirtiliyor.



Belçika U18 Milli Takımı'nda 3 kez yer alan Ndongala, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını de 1 kez giydi. 27 yaşındaki oyuncu, sol kanatta da oynayabiliyor.



DiEUMERCi NDONGALA KiMDiR?



D. TARiHi: 14 HAZİRAN 1991

D. YERi: D. KONGO

BOY: 1.70 / KiLO: 63

POZiSYON: SAĞ KANAT

KULÜBÜ: GENK



KARiYERi TAKIM MAÇ GOL



GENT 13 -

STANDARD L. 22 -

JEUNESSE ESCH 37 8

RSC CHARLEROI 83 13

GENK 48 10