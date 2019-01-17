Martin Skrtel kontrat için acele etmiyor – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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kontrat için acele etmiyor

Martin Skrtel kontrat için acele etmiyor
, 'sözleşmeni uzatalım' teklifine temkinli yaklaşıyor. Slovak stoperin, yönetime 'Sezon sonunda görüşelim' dediği gelen haberler arasında. Yurt dışından da teklifler alan 34 yaşındaki oyuncunun, kontratı 30 Haziran'da biteceği için bonservisini eline alıp, pazarlık gücünü artırmayı hedeflediği bildirildi. de alternatif arayışına başladı.
  1. 17.1.2019
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