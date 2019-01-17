Fenerbahçeli yöneticilerden bakanlık ziyaretleri
17 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçeli yöneticilerden bakanlık ziyaretleri

Fenerbahçeli yöneticilerden bakanlık ziyaretleri

Başkanı , Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyarette bulundu.

ve ülke sporunun konuşulduğu ziyaretlerin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı , üç bakana da isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.



Ziyaretlere Yönetim Kurulu Üyelerinden Sertaç Komsuoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Burak Kızılhan ve A.Ş. Gürel Aydın da katıldı.



  1. 17.1.2019 15:32
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