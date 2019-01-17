En değerli kupa

Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan ve devreye 17. sırada giren Fenerbahçe, kupa sınavıyla perdeyi açıyor. Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi ilk resmi sınavına çıkacak olan sarı-lacivertliler için bu maç çok şey ifade ediyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri, şampiyonluğu hedeflediği Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün son 16 turu karşılaşmasına çıkacak. Kanarya, bu turun ilk maçında Ümraniye'ye konuk olacak.



İDEAL 11 SAHADA OLACAK

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynana- cak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Atv'den yayınlanacak. Avrupa'ya giden bu kısa yolda zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, 1. Lig'de mücadele eden rakibine karşı ideal 11'i ile sahaya çıkacak. Kupadaki bu ilk karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Mustafa Savranlar yapacak.



ERSUN YANAL UYARDI: SÜRPRİZ İSTEMİYORUM

Ersun Yanal, dünkü idman sonrası oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Ümraniye karşılaşmasının önemine değinen Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası,"Kupa bizim için çok önemli. Sürpriz bir sonuç istemiyorum. Rakibi ciddiye almama gibi bir durum söz konusu olamaz" diye konuştu.



VE ELDİVENLER KAPTANDA

İlk yarının ardından affedilen ve takımla Antalya kampına katılan Volkan Demirel için özlem bitiyor. En son Göztepe ile 8 Ağustos 2018'de oynanan lig maçında Fenerbahçe kalesini koruyan 37 yaşındaki file bekçisi, tam 160 gün sonra resmi bir maçta tekrar eldivenleri giyecek. Bu arada affedilen isimlerden Dirar'ın da Ümraniyespor'a karşı 11'de olması bekleniyor.