Ali Koç: "3 transfer geliyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan "Camiya Sesleniş" programında önemli açıklamalarda bulundu. Takımın içinde bulunduğu durumdan mali yapıya, giden oyunculardan transfer gündemine kadar tüm konuları detaylıca açıklayan Koç, devre arasında takımın 5 takviyeye ihtiyaç duyduğunu ve bunların en az üçüne transfer yapacaklarını söyledi. Koç, konuyla ilgili olarak, "5 mevkiye transfer ihtiyacı var. Devre arasında forvet, sağ ve sol kanat, stoper ile orta saha bölgelerinin en az 3'ü için transfer görüşmelerine devam ediyoruz. Müjdeli bir haber verebiliriz ama imza atmadan biz bu açıklamaları yapmayacağız. Hocamızla mutabık kaldığımız noktalar bunlar. Hocamızın da önceliği orta sahayı güçlendirmek. Bu olunca da gollerin arka arkaya geleceğine inanıyor."



ENKAZ EDEBİYATI YAPMAYA GELMEDİK

Gemiyi yürütmek, daha fazla borçlanmamak için ilk 7 ayda ciddi bir kaynak yarattık, sağ olsun taraftarımız da bizi yalnız bırakmadı. Hem Fenerium'larda hem kombine satışlarında... İhtiyacımız olan kaynakları yaratma konusunda gayret gösterdik ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu çağda sosyal medya diye bir şey var. Geçmişi konuşmaya, enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik ancak Fenerbahçe'yi umut dolu yarınlara götürmeyi hedeflerken Fenerbahçe'yi iyi anlatmaya da önem verdik. Zaman zaman hatalı kararlar vermiş olabiliriz ancak hatalarımızdan dönmeyi bilen insanlarız. Bugüne kadar mali ve hukuki açıdan yapmış olduklarımız bunlar. Futbolda başarılı olmayınca diğer alanların önemi kalmıyor. Özetle futbolda başarısız olduk. Ama bunun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik."



COCU ÜLKEYE UYUM SAĞLAYAMADI

Bir felsefemiz vardı. Geleceğe dönük yatırımlarla takımı gençleştirmek, averaj maaşları düşürmek, takımı gençlerle kurarak etrafına 3-4 tecrübeli oyuncuyla tek tük müdahaleler yapmaktı. Oyuncu yetiştirip satmak istiyorduk. 40-50 yaş arası, belli bir başarıyı yakalamış, A takımda gençleri oynatmış, altyapı hocalığı yapmış ve bizim vereceğimiz bütçeleri kabul edebilecek bir hocayı takımımıza kazandırmak istiyorduk. Elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'yu transfer ettik. Hatalı olduğumuzu da görüyoruz. Hollanda'da, Avrupa'daki başarıları daha iyi sorgulayabilmeliydik. Maalesef hocamız ülke şartlarını anlamakta zorlandı. Biz ona zaman verdik, pek çok kırılma maçı oldu. Kırılma maçlarında arkasında da durduk. Biz bu sene 'şampiyonluk' demiyorduk, geleceğin takımını düşünüyorduk. Puan tablosu kabul edilebilir gibi değil."



BENİ KOYSAN DAHA ÇOK ATARDIM

İlk yarıyı bitirdiğimiz noktadan dolayı mahcubuz. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bize ve takıma üzülenler var. Ne yapsalar olmuyor diyenler var. Ama bir şey var ki, en kötü senaryoyu çizin deseler, kimse bu senaryoyu çizemezdi. Bir suç varsa suç bizdedir. Bu formanın içine seni-beni koy, daha fazla gol atar, daha fazla puan alır. Slimani gibi bir oyuncunun 25-26 şutunun hiçbirinin kaleyi tutmaması, beceriksizlikle anlatılacak bir şey değil. Erzurumspor maçında son dakikada yediğimiz bilardo golünü bana kimse izah edemez. En az gol fırsatı veren, en çok gol yiyen takımlardan biriyiz. Çoğu istatistikte ilk beşte yer alıyoruz. Bu kötü olarak da yansıtılabilir ama sonuç ortada. İnşallah Ersun hocamızla beraber yeni takım ruhu, yeni enerjiyle farklı olacağız. Bu sezon evet kaybedilmiştir ancak bu sezondan da kazançlar olabilir."



İYİ Kİ ERSUN YANAL'I GETİRMİŞİZ

Ersun Hoca ile uzun vadeli planlar yapamayız demiştim ama Cocu ile yaşanan süreçten sonra farklı bir yapılanmaya ihtiyaç oldu. Kırılma anlarını Cocu ile aşamadık ve değişikliğe gitmek zorundaydık, bir Türk antrenör olması gerekiyordu. Ersun Hoca en doğru insandı çünkü saha dışında da yapılacak işler vardı. Ersun hoca defterini kapatın derken, onun yaşattığı şampiyonluktan sonra nasıl keyif aldığımızı da söyledim. Konu saha içiyle ilgili değildi. Başka hususlar vardı. Ben bunu Ersun hoca için de bir şans olarak görüyorum. Bu konuda da tenkit ediliyoruz. İyi ki getirmişiz. Bu takım kim ne derse desin, bu pozisyonda olacak kalitede bir takım değil. Daha iyi bir noktada olması gerekiyor. Saha içi kadar saha dışında da psikolojik olarak canlanmaya ihtiyacı vardı. Ersun hoca bunu çok iyi yapıyor. Çok kısa zamanda çok ayrı bir hava geldi."



NEDEN KANTİNDE ÖZÜR DİLEDİ?

Volkan Demirel, açıklamasını antrenman sahasında yapmak istedi ama hava şartlarından dolayı o açıklama kantine alındı. Bunu sosyal medyada art niyetli insanlar polemiğe çevirdi. Volkan Demirel'in takıma dönmesi iyi olacaktır. Kendisinden beklediklerimizi yerine getirecektir."



ŞENER'İ ÖNERMEDİK

Şener'i Beşiktaş'a teklif ettiğimiz gibi haberler dolaşıyor. Onu hiçbir takıma veya menajere teklif etmedik. İnşallah onun da sözleşmesini uzatacağız. Skrtel için de sözleşme uzatma görüşmeleri yapacağız."



DEVLETİN HAMLESİ DOĞRU

Borçların düzenlenmesini sonuna kadar destekliyoruz. Devletimizin bu duruma el atması doğru bir adım. Türkiye dünyada marka olacaksa, sportif açıdan da marka olabilmeli. Bu önemli bir adım ama kalıcı bir çözüm için çok doğru bir dizayn lazım. Burada herhangi bir hibe söz konusu değiliz. Konu başka yerlere çekiliyor. Biz kendi bankamızda yapılandırmalar yapıyoruz ve yeni krediler de veriyoruz. Bu başka sektörlere yapılırken, futbola da yapılması gayet doğal."



1 KURUŞ ALMADI

Tolga Ciğerci ile ilgili özel bir parantez açmak istiyorum. Tolga, bugüne kadar bir kuruş para ödemediğimiz ve sahalara dönene kadar da ödemeyeceğimiz bir oyuncu. Tolga'yı dünyanın en iyi ayak doktoruna yolladık ve kendisi 2 ay içinde sahalara dönebilecek hale gelecek. Ayrıca Ayew konusu var. Hocamız ve muhakkak Andre Ayew'in kalmasını istiyor. Opsiyonuyla almamız mümkün değil. Bakacağız."



SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPTI

Bir seferberlik kampanyası yapacağız. Ayda 5-10 TL verebilecek insanlardan tutun, yüklü miktarlar verebilecek kişilere kadar insanları Fenerbahçe için toparlayıp, kulübün bu fırtınalı günleri atlatabilmesi için gerekli kaynağı oluşturmak istiyoruz. 31 Ocak'ta UEFA ile önemli bir görüşmemiz var. Biz üçüncü yılı bitirdik. Üçüncü yıl itibarıyla 90 milyon euro gerideyiz. Her şey o toplantıda netleşecek."



CUMHURBAŞKANIMIZIN YERİ ÇOK ÖNEMLİ

Fenerbahçe üzerinden siyasete gireceğimi söylüyorlar. Benim iş hayatımdaki, TÜSİAD'daki ve çeşitli kuruluşlardaki konumum nedeniyle görüşmeler yapmam normal. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim. Bu bir iade-i ziyaretti. Kendisinin Türk sporundaki yeri çok önemli. AK Parti iktidarında Türk sporu için yapılanlar ortada. Yapılan tesisleri herkes görüyor. Kendisi zaten iyi bir Fenerbahçeli. F.Bahçe'nin üzerine güzel bir tesadüf gerçekleştirdik.



TESADÜFEN ZİYARET ETTİM

Burada beni rahatsız eden bir konu, Sayın Cumhurbaşkanımızı tesadüfen ziyaret ettim, zamanlama tesadüf oldu. Fenerbahçe'ye özel bir muamele gibi şeyler söylendi. Ben bir ziyaretle Türkiye Bankalar Birliği'ni ayağa kaldırıp, futbolu kurtarabilseydim, bugün 17. sırada olmazdım. Fenerbahçe son 10 yılda devletimize 1 milyar TL vergi ödemiş bir kulüptür. Hangi kulüp ne kadar vergi ödemiş, ne kadar vergi affı almış bakmalarında fayda var."



COCU'YU BARÇA İSTİYORDU

Biz teknik direktör için kriterler belirledik ve bu kriterlere Cocu uyuyordu. Dönüp bakınca bu karar kesin hatalı. Hollandalı hocaların başarılarını daha iyi sorgulayabilmeliydik. Göreceksiniz ki Cocu, ileride büyük bir takımla büyük bir kariyer yapacak. Barcelona başkanı, bir görüşmemizde beni Cocu'yu tercih ettiğim için tebrik etti. Kendisi, Cocu'nun bir dönem kendi teknik direktör listelerinde olduğunu söylemişti."



AATIF, Ç.RİZE'YE GİDECEK

Ozan Tufan özel bir vaka, özel bir yetenek. Zaman zaman kilo alıp verse de inanılmaz bir fizik gücü ve dayanıklılığı var. Belki de talihsizliği çok kısa sürede çok iyi noktalara gelmesi oldu. Yazın 8 kilo vermiş ve dedik ki 'En büyük transferimiz sensin'. Olmadı. Aatif, hocamızın ricasıyla affedildi ve kendisini isteyen kulüpler var. Rizespor'a gitmesini uygun gördük, anlaştık ama ne yazık ki Aatif anlaşamadı. En kısa zamanda anlaşmasını bekliyoruz."