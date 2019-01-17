Ada’dan yeni iddia: Mata – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Ada’dan yeni iddia: Mata

Ada’dan yeni iddia: Mata

'nin 'in yıldızlarından için teklif yaptığı ileri sürüldü.

'nin 'in yıldızlarından için teklif yaptığı ileri sürüldü. 30 yaşındaki orta saha 2014 yılında 'den 44.7 milyon euro'ya Manu'ya oldu. Bu sezon toplam 21 maça çıkan Mata, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. Transfer ManU'nun yanıtına göre şekillenecek.
  1. 17.1.2019
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